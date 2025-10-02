وزير الطاقة يزور جامعة كاوست ويطّلع على برامجها الأكاديمية والبحثية

زار الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اليوم، مقر الجامعة في ثول، واطّلع على برامجها الأكاديمية والبحثية، وذلك في إطار متابعة مسيرة الجامعة وتعزيز دورها وتطورها كمنصة عالمية رائدة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
وشهد سموه عرضًا تقديميًا بحضور الدكتور فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام لمجلس أمناء الجامعة، ورئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، تناول الاستراتيجية المؤسسية للجامعة، التي تستهدف تعزيز ريادتها العالمية في البحث والتطوير والابتكار، بما يحقق المستهدفات الوطنية للتنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.
وتضمنت الزيارة اجتماعًا مع القيادات الإدارية والأكاديمية والبحثية، إضافة إلى لقاء موسع مع ممثلي الطلبة والباحثين لمناقشة أبرز التوصيات والمبادرات التطويرية. كما تم استعراض جهود الجامعة في البحث والتطوير والابتكار، ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية من خلال الحلول العلمية المتقدمة، إلى جانب استعراض الأبحاث والتقنيات في مجالات متعددة وجهودها في مستقبل الطاقة بالمملكة.
وتبرز هذه الزيارة المكانة المحورية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ربط المعرفة بالابتكار، وإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز مساهمتها في خدمة الاقتصاد الوطني.