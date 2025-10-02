وزير الطاقة يزور جامعة كاوست ويطّلع على برامجها الأكاديمية والبحثية

وتضمنت الزيارة اجتماعًا مع القيادات الإدارية والأكاديمية والبحثية، إضافة إلى لقاء موسع مع ممثلي الطلبة والباحثين لمناقشة أبرز التوصيات والمبادرات التطويرية. كما تم استعراض جهود الجامعة في البحث والتطوير والابتكار، ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية من خلال الحلول العلمية المتقدمة، إلى جانب استعراض الأبحاث والتقنيات في مجالات متعددة وجهودها في مستقبل الطاقة بالمملكة.