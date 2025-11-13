"البديوي": اجتماع البرلمانات يعزز وحدة الموقف والتكامل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس يجسد استمرارية لمسيرة راسخة انطلقت منذ عام 2007، بإرادة صادقة من قادة دول الخليج لترسيخ وحدة الموقف البرلماني الخليجي ودعم مسيرة التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء المجالس الخليجية، الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم.
وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل إضافة نوعية للعمل البرلماني المشترك، ومصدرًا لمخرجات تعزز الوحدة والتكامل بين دول المجلس، كما تسهم في تعزيز الحضور البرلماني الخليجي على الساحة الدولية، وترسيخ القيم الإنسانية التي تؤمن بها دول الخليج في المحافل العالمية.