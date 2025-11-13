"البديوي": اجتماع البرلمانات يعزز وحدة الموقف والتكامل

وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل إضافة نوعية للعمل البرلماني المشترك، ومصدرًا لمخرجات تعزز الوحدة والتكامل بين دول المجلس، كما تسهم في تعزيز الحضور البرلماني الخليجي على الساحة الدولية، وترسيخ القيم الإنسانية التي تؤمن بها دول الخليج في المحافل العالمية.