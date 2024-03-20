استئصال ورم بتقنية الأشعة التداخلية.. عملية نادرة ونوعية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف

في التفاصيل، كانت المريضة تراجع العيادات الخارجية منذ عام 2021 لمعاناتها حينها من سرطان الثدي، حيث تمّت معالجتها بالعلاج الكيميائي والجراحي، وعند مراجعتها أخيراً تمّ إجراء أشعة مقطعية، إضافة إلى أخذ خزعة من كتلة بالكبد التي تبيّن منها وجود انتشار لسرطان الثدي في الكبد.