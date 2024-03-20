استئصال ورم بتقنية الأشعة التداخلية.. عملية نادرة ونوعية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف
أجرى الفريق الطبي بمركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في تجمُّع الطائف الصحي، عملية نوعية لمريضة بالعقد السادس من عمرها عن طريق الأشعة التداخلية بالاستئصال الترددي الحراري لاستئصال ثانويات لسرطان الثدي بالكبد.
في التفاصيل، كانت المريضة تراجع العيادات الخارجية منذ عام 2021 لمعاناتها حينها من سرطان الثدي، حيث تمّت معالجتها بالعلاج الكيميائي والجراحي، وعند مراجعتها أخيراً تمّ إجراء أشعة مقطعية، إضافة إلى أخذ خزعة من كتلة بالكبد التي تبيّن منها وجود انتشار لسرطان الثدي في الكبد.
وقرّر الفريق الطبي في لجنة الأورام، وضع خطة للتدخل الطبي عن طريق الاشعة التداخلية بالاستئصال الترددي الحراري، حيث تمّت العملية بنجاحٍ، وخرجت المريضة لإكمال المتابعة بمركز الأورام
وتعد العملية الأولى التي تجرى في المستشفى نتيجة التقدُّم الكبير في التجهيزات الطبية والكوادر المتخصّصة في مختلف التخصّصات الطبية النوعية التي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدَّمة للمرضى والمراجعين.