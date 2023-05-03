"التأمينات": إصابات العمل في المملكة انخفضت بنسبة 8.2%

ولمهنةٍ أكثر آمانًا، أكّدت النشرة على ضرورة الحرص على أدوات الوقاية الشخصية؛ ومنها: ارتداء خوذة الرأس في مواقع البناء والإنشاءات وأماكن تشغيل المصانع والأماكن التي يكون هناك أعمال قد تؤدّي لسقوط أو تطاير مواد، وعند القيام بأعمال قد تعرض العاملين لصعق كهربائي، وارتداء واقيات الوجه والعينين، وأن يكون اختيار واقي الوجه والعينين بناءً على الخطر المتوقع أن يحدث، وأن تكون ضرورة لبس النظارات الواقية للعينين إلزامية في حال توقع التعرض إلى جسيمات متطايرة أو غبار أو مواد كيميائية أو أشعة مؤذية، وارتداء أحذية ذات مقدمة صلبة لحماية القدم من مخاطر سقوط الأجسام الثقيلة، واستخدام واقيات السمع عند العمل في مناطق تشتدّ فيها الضوضاء "90 ديسيبل وأعلى"، إلى جانب استخدام واقيات الجسم عند التعامل مع الأشعّة أو الموادّ الكيميائية أو للوقاية من الحرارة، واستخدام حزام السلامة، عند العمل في الأماكن المرتفعة كما في أعمال الإنشاءات وصيانة الأنابيب، ويجب أن يكون الحزام مطابقًا للمواصفات من حيث التصميم، واستخدام واقيات الجهاز التنفسي في المناطق التي يحتمل أن يكون فيها عوائق ضارّة بالصحة مثل الغبار والدخان ورذاذ المواد الكيميائية والبترولية وبخار المواد الضارة.