"الغامدي": ضد تربية الكلاب بالمنازل.. ويوجد بالرياض وحدها 2.8 مليون قط

وأشار "الغامدي" في حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن الاحتفاظ بالقطط في المنزل ممكن بشكل عادي، لكن الكلاب تختلف، مضيفاً: نحن ضد تربية الحيوانات المفترسة ولا ننصح فيها إلا في حال وجودها في محميات مفتوحة.