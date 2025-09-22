وزير الصناعة يبدأ زيارة إلى الصين لتعزيز الروابط الاقتصادية وبحث تنمية الاستثمارات

وتأتي الزيارة امتدادًا لشراكة السعودية - الصينية الاقتصادية الممتدة لأكثر من (75) عامًا، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي (236.77) مليار ريال عام 2024، وارتفع حجم الاستثمارات الصينية في المملكة بنسبة (29%)، ليصل إلى (31) مليار ريال، فيما تعمل أكثر من (750) شركة صينية داخل المملكة، وتُسهم في مشروعات كبرى مثل: نيوم، وتستثمر في العديد من المدن الصناعية، مثل: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.