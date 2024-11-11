ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بخاري، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء اللبناني.