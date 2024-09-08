قبول أكثر من 64 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد بالفصل الأول الحالي

وأكّد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي؛ أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خُطط للتوسع في القبول بالمنشآت التدريبية بشكلٍ سنوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية في قبول خريجي الثانوية العامة، حيث تمّ تشغيل 4 كليات تقنية جديدة، هي: (الكلية التقنية الرقمية للبنات في تبوك، والكلية التقنية للبنات في شرورة، والكلية التقنية للبنات في أملج، والكلية التقنية للبنين في الخرمة).