بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم.. "خالد بن سلمان" يقلد قيادات "الدفاع" رتبهم العسكرية الجديدة

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، قيادات وزارة الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة بوزارة الدفاع، وهم كل من: الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة تعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، والفريق الركن فهد بن حمد السلمان، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن فهد بن سعود الجهني، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية.
وقلّد وزير الدفاع خلال الاستقبال رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.
وقد عبّروا، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، كما عبروا عن شكرهم لوزير الدفاع، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة -أيدها الله-.
حضر مراسم التقليد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، و المستشار بالديوان الملكي الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، و مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي المستشار بوزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.