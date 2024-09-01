بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم.. "خالد بن سلمان" يقلد قيادات "الدفاع" رتبهم العسكرية الجديدة

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، قيادات وزارة الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة بوزارة الدفاع، وهم كل من: الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة تعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، والفريق الركن فهد بن حمد السلمان، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن فهد بن سعود الجهني، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية.