كجزء من شراكتهما المستمرة.. "بوما" تطلق طقم نادي الهلال الجديد بتصميم يستلهم حضوره من القمر

أصدرت شركة بوما الطقم الثالث لفرق الهلال لكرة القدم وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة المستمرة بينهم. حيث تواصل العلامة التجارية الرياضية الرائدة تطوير مهمتها المتمثلة في دعم وتمكين ثقافة كرة القدم محلياً وتعزيز الرياضة في المنطقة. وذلك من خلال المبادرات والتعاون الذي يجسد رمزية لاعبي النادي وجماهيره المخلصة.
يستقي طقم كرة القدم الجديد حضوره من مراحل القمر الثمانية ليعكس اسم النادي نفسه. ويتميز هذا الإصدار الجديد باللون الأسود الداكن المذهل كرمز لمرحلة قمرية جديدة مما يدل على مرونة نادي الهلال وقدرته على مواجهة التحديات والتنافس من أجل الانتصار المستمر. كما يهدف هذا الطقم الجديد إلى الاحتفال بعصر جديد للجماهير الفخورين بناديهم الذي يواصل صناعة التاريخ في عالم الرياضة.
يتمحور تصميم الطقم حول موضوع "نور و ظلمة" الذي يتضمن درجات اللون الأزرق المميزة للنادي وذلك بما يحمل من رمزيةٍ تشير إلى أمواج التشجيع والهتاف التي تطلقها جماهير الهلال في المباريات. وكجزء من هذا المفهوم الإبداعي " نور و ظلمة "، يتميز زّي الفريق بتدرجات مختلفة من الألوان وذلك لتسليط الضوء على تاريخ النادي في تحطيم الحواجز والانتصارات المستمرة على كل من يجرؤ على تحديه في مسيرته.
وفي هذا الصدد علق السيد تانر سيس، مدير عام بوما في الشرق الأوسط، على التصميم الجديد للطقم قائلاً: "كل مبادرة تولد من هذه الشراكة تجعلنا نترقب نتائجها بفارغ الصبر، حيث نواصل دعم نمو وابتكارات نادي الهلال في ريادته وانتصاراته". وأضاف سايس: "نحن متحمسون للغاية لاكتشاف نتائج إبداعات التعاون بين الهلال وشركة بوما، حيث نسعى لتحقيق المزيد من المبادرات داخل وخارج الميدان".
ومن جهته علق السيد (فهد بن سعد بن نافل)، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال قائلاً: "تستمر شراكتنا مع بوما في تسليط الضوء والاحتفاء بروح فريقنا من خلال إبداعاتهم المتعددة، وتحديد معايير ديناميكية جديدة بينما نواصل عملنا معاً في إطار التأثير والاحتفاء بثقافة كرة القدم والرياضة في المملكة. وتُظهر مبادراتنا مع بوما مدى التزامنا بالحفاظ على ثقة وفخر جماهيرنا بنا.
شراكة بوما ونادي الهلال عبر خمس سنوات ستستمر في مفاجأة جماهيرها بإبداعات مبتكرة ومبادرات مذهلة. وستواصل العلامة التجارية تحقيق مهمتها في دفع الرياضة في المنطقة والاحتفاء بالثقافة المحلية.
بوما هي إحدى العلامات التجارية الرياضية العالمية الرائدة، تأخذ من هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا مقراً لها، تقوم بتصميم وتطوير وبيع وتسويق الأحذية والملابس والإكسسوارات. دأبت بوما عبر 75 عام لتعزيز قطاعي الرياضة والثقافة عبر ابتكار منتجات مناسبة للرياضيين الأسرع في العالم. تقدم الشركة منتجات تمتاز بأداء عالٍ وتصاميم رياضية معاصرة تناسب جميع أنواع الرياضة مثل كرة القدم، والجري، والتمارين الاختصاصية، وكرة السلة، والجولف، ورياضة السيارات. تتعاون مع أشهر المصممين والعلامات التجارية لنشر الأثر الإيجابي الرياضي في ثقافة وأزياء الشارع. تمتلك مجموعة بوما كل من العلامات التجارية: بوما، وكوبرا جولف، وستيتشد. تصل منتجات الشركة إلى ما يزيد عن 120 دولة، ويعمل بها حوالي ألفي شخص حول العالم.
تأسس نادي الهلال السعودي الي يتّخذ من الرياض مقراً له، في 16 أكتوبر 1957، وهو أنجح الأندية في المملكة العربية السعودية وآسيا، إذ يمتلك سجلاً حافلاً من 66 بطولة.
محلياً، يحمل الهلال رقماً قياسياً من 18 لقب في الدوري السعودي، و13 لقب في كأس ولي العهد، و 6 ألقاب لكأس الاتحاد السعودي ، وعشرة ألقاب لكأس الملك، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر، فضلاً عن كأس المؤسس الملك عبد العزيز.
على الصعيد الدولي، يحمل الهلال رقماً قياسياً في عدد البطولات على مستوى قارة آسيا بثمانية ألقاب: فما فيها الرقم القياسي في دوري أبطال آسيا للأعوام 1991، و2000، و2019، و2021، وكأس الكؤوس الآسيوية للأعوام 1997، و2002، وكأس السوبر الآسيوي في الأعوام 1997، و2000. وفي عام 2009 حاز نادي الهلال رسمياً على لقب "نادي القرن الآسيوي" من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الذي منحه أيضاً عام 2012 لقب "نادي العقد الآسيوي" للفترة 2001 حتى 2010.
يمتلك نادي الهلال، الملقب بكبير آسيا، أكبر عدد من تصنيفات كأس العالم للأندية FIFA لخمس مرات في الأعوام 2001، و2019، و2021، و 2022، و2025، ويمتاز بأكبر عدد مشاركات في كأس العالم للأندية لثلاث مرات في الأعوام 2019، و2021، و2022، إذ حصل على المركز الثاني في الدورة الأخيرة. علاوة على ذلك، فاز الهلال إقليمياً بسبعة ألقاب رسمية منها 4 ألقاب عربية، 2 خليجية، وكأس السوبر السعودي المصري.