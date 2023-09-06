كجزء من شراكتهما المستمرة.. "بوما" تطلق طقم نادي الهلال الجديد بتصميم يستلهم حضوره من القمر

بوما هي إحدى العلامات التجارية الرياضية العالمية الرائدة، تأخذ من هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا مقراً لها، تقوم بتصميم وتطوير وبيع وتسويق الأحذية والملابس والإكسسوارات. دأبت بوما عبر 75 عام لتعزيز قطاعي الرياضة والثقافة عبر ابتكار منتجات مناسبة للرياضيين الأسرع في العالم. تقدم الشركة منتجات تمتاز بأداء عالٍ وتصاميم رياضية معاصرة تناسب جميع أنواع الرياضة مثل كرة القدم، والجري، والتمارين الاختصاصية، وكرة السلة، والجولف، ورياضة السيارات. تتعاون مع أشهر المصممين والعلامات التجارية لنشر الأثر الإيجابي الرياضي في ثقافة وأزياء الشارع. تمتلك مجموعة بوما كل من العلامات التجارية: بوما، وكوبرا جولف، وستيتشد. تصل منتجات الشركة إلى ما يزيد عن 120 دولة، ويعمل بها حوالي ألفي شخص حول العالم.