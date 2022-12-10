اليمن يرحب بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون

وثمّنت وزارة الخارجية في بيان صحفي، دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعوته للميليشيات الحوثية للاستجابة إلى الدعوة التي وجّهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء بالتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث.