اليمن يرحب بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض والخاص بالشأن اليمني.
وثمّنت وزارة الخارجية في بيان صحفي، دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعوته للميليشيات الحوثية للاستجابة إلى الدعوة التي وجّهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء بالتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لإشادة المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الميليشيات لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها.