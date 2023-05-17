بالفيديو.. "الكعيد" لـ"يا هلا بالعرفج": علاقتي بالمشي قديمة.. وأرجو من المثقفين المشاركة في "التواصل الاجتماعي"
استعرض برنامج يا هلا بالعرفج مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج لعامل المعرفة مع الكاتب "عبدالله الكعيد"، تحدث من خلاله عن علاقته القديمة بالمشي، التي تبلغ أربعين عامًا، لم يتوقف خلالها عن المشي حتى اليوم. كما تحدث عن اهتمامه بنوعية الحذاء التي تساعده وتشجعه على المشي، وهو لا يتوقف ولا يحدد مكانًا للتوقف؛ وذلك حتى لا يمل. وذكر أن أغلب أفكاره ومقالاته وكتبه تأتيه أثناء المشي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "البلوت" للأستاذ "فؤاد عنقاوي"، تحدث من خلاله عن الكتاب، وذكر أن "فؤاد عنقاوي" هو أول من يكتب عن البلوت عالميًّا، وهي رياضة فكرية، ولكن تعتمد على الحظ. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "فؤاد عنقاوي" وهو يتحدث عن كتابه.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للكاتب "عبدالله الكعيد"، يوجِّه من خلاله رسالة للمثقفين والمثقفات حول مشاركتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق فقرة "سيرة وتر" تم استعراض قصة الأغنية التي غناها رابح صقر في نادي "الهلال"، وكتب كلماتها معالي المستشار تركي آل الشيخ.