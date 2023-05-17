بالفيديو.. "الكعيد" لـ"يا هلا بالعرفج": علاقتي بالمشي قديمة.. وأرجو من المثقفين المشاركة في "التواصل الاجتماعي"

استعرض برنامج يا هلا بالعرفج مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج لعامل المعرفة مع الكاتب "عبدالله الكعيد"، تحدث من خلاله عن علاقته القديمة بالمشي، التي تبلغ أربعين عامًا، لم يتوقف خلالها عن المشي حتى اليوم. كما تحدث عن اهتمامه بنوعية الحذاء التي تساعده وتشجعه على المشي، وهو لا يتوقف ولا يحدد مكانًا للتوقف؛ وذلك حتى لا يمل. وذكر أن أغلب أفكاره ومقالاته وكتبه تأتيه أثناء المشي.