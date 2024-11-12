فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد "ماغنت" الأمريكي

وكانت فعاليات مؤتمر ANCC (ماغنت) قد جمعت مجموعة كبيرة من قادة التمريض والرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الصحية. وقد شارك فريق تمريض مستشفى الدكتور سليمان فقيه تحت قيادة مديرة التمريض السيدة خضرة عمر في عددٍ من الفعاليات وورش عمل والمناقشات حول الابتكار في مجال التمريض، وهو ما عزز مكانة المستشفى في مجال الرعاية الصحية، ومسيرتها نحو التميز في رعاية المرضى.