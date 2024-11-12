فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد "ماغنت" الأمريكي

أعلنت مؤسسة اعتماد الممرضين الأمريكية التي تتميز بجودة الرعاية الصحية وكفاءة التمريض (ANCC) عن منح فريق التمريض بمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة باعتماد (ماغنت) للمرة الأولى، وهو برنامج عالمي يمنح اعتماده للمتميزين في مجال التمريض. وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لـ (ماغنت) الذي عُقد مؤخرًا في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.
ويُعد اعتماد (ماغنت) رمزًا للتميز في مجال التمريض، حيث يُمنح للمستشفيات التي تلتزم بجودة الرعاية ودعم الكفاءات التمريضية وتعزيز الابتكار في الممارسات التمريضية، وهو ما يعبر عن التزام مستشفى الدكتور سليمان فقيه التام بتعزيز ثقافة الجودة بين فرق التمريض من أجل تقديم الرعاية المتفانية للمرضى وعائلاتهم.
وكانت فعاليات مؤتمر ANCC (ماغنت) قد جمعت مجموعة كبيرة من قادة التمريض والرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الصحية. وقد شارك فريق تمريض مستشفى الدكتور سليمان فقيه تحت قيادة مديرة التمريض السيدة خضرة عمر في عددٍ من الفعاليات وورش عمل والمناقشات حول الابتكار في مجال التمريض، وهو ما عزز مكانة المستشفى في مجال الرعاية الصحية، ومسيرتها نحو التميز في رعاية المرضى.
وفي سياقٍ متصل بالحصول على هذا الاعتماد العالمي؛ فإن مستشفى الدكتور سليمان فقيه تسعى إلى تنفيذ مبادرات إضافية لدعم وتحسين قطاع التمريض بشكل مستمر، لما له من أثرٍ كبير في نتائج الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، وهو ما يعكس رؤية مجموعة فقيه للرعاية الصحية بأن الاستثمار في مجال التمريض هو استثمار ناجح في صحة المجتمع ورفاهيته.