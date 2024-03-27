عربستوك" تُعلن عن مشاركتھا كراعي فضي في ليالي كافد KAFD الرمضانیة

بمناسبة حلول شهر الخير والبركة، يسر "عربستوك"، أكبر مكتبة رقمية عربية خليجية سعودية حقيقية، أن تُعلن عن مشاركتها كراعٍ فضي لخيمة كافد الرمضانية في مدينة الملك عبدالله المالية بجانب الشركاء STCPAY و موبايلي وتتمة المالية والماجد للعود. ستكون "عربستوك" حاضرة ببوث مستقل يقدم معلومات قيمة حول باقات الأعمال الخاصة بها، بهدف تزويد الشركات والمؤسسات بمحتواها الإبداعي الحصري الذي يمكنهم من تقديم حملات اعلانية تجارية ذات محتوى عربي سعودي اصيل ومتميز.
تعكس هذه الخطوة التزام "عربستوك" بتعزيز تواجدها المجتمعي من خلال مشاركتها في فعاليات مثل هذه الخيمة الترفيهية، التي تتيح للجميع - من الأفراد والمؤسسات - فرصة الاجتماع والتواصل خلال فترات الإفطار والسحور خلال هذا الشهر الفضيل.
تُعد "عربستوك" وجهة موثوقة للباحثين عن المحتوى المميز والحصري الأصيل، حيث تحتوي على آلاف الصور والفيديوهات الحصرية في جميع المواضيع و المجالات الإبداعية التي تختصر الوقت والجهد والتكلفة على العديد من المصممين والمبدعين في الشركات.
من جانب آخر، تعتبر مشاركة "عربستوك" في خيمة كافد KAFD الرمضانية فرصة استثمارية واعلانية مهمة، حيث تمكنها من التواجد المباشر بين الجمهور المهتم والمحتملين بالخدمات التي تقدمها، مما يعزز من شهرتها وتوسيع قاعدة عملائها المحتملين. كما تعكس هذه المشاركة التزام "عربستوك" بدعم المبادرات الثقافية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وفي ظل التطورات الاقتصادية والتقنية الحديثة، تسعى "عربستوك" إلى تعزيز وجودها الرقمي والتواصل مع جمهورها المستهدف بطرق مبتكرة وفعالة. وتعتبر هذه المشاركة في خيمة كافد KAFD الرمضانية خطوة استراتيجية في هذا الاتجاه، حيث يتيح لها التواجد في هذا الحدث الاجتماعي البارز فرصة لتعزيز انتشار علامتها التجارية وبناء علاقات جديدة مع العملاء والشركاء المحتملين.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المشاركة فرصة لعرض مجموعة منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أمام الجمهور المهتم، مما يسهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز مبيعاتها خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات على إنتاج الاعلانات ذات المحتوى الاستهلاكي المتميز ذو الطابع الروحاني الذي يتميز به الشهر الفضيل.