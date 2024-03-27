عربستوك" تُعلن عن مشاركتھا كراعي فضي في ليالي كافد KAFD الرمضانیة

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المشاركة فرصة لعرض مجموعة منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أمام الجمهور المهتم، مما يسهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز مبيعاتها خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات على إنتاج الاعلانات ذات المحتوى الاستهلاكي المتميز ذو الطابع الروحاني الذي يتميز به الشهر الفضيل.