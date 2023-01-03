"بو خمسين" لـ"سبق": السعودية تخطو خطوات هائلة في الريادة الاقتصادية والتنموية

وقال "بوخمسين" إنه على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهها الاقتصاد العالمي ، إلا أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يحقق نموًا قدره 3.1 % بنهاية العام الجاري 2023 ، وهو خير دليل على قوة الأداء الاقتصادي والتنموي للمملكة التي تمكنت بجهودها الجبارة من القفز على الأزمات وحولتها إلى نجاحات كبرى ، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 % في 2024 و4.5 % في 2025، وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتدادًا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.