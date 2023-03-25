"بندر الفيصل" يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة طلال مداح
كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، لأول مرة؛ اللحظات الأخيرة والمؤثرة التي عاشها مع الفنان الراحل طلال مداح.
وقال "الفيصل"، عبر برنامج "ذات" مع الكابتن سامي الجابر، على "السعودية": إن إيقاف إنعاش قلب طلال مداح، كان من أصعب المواقف الحزينة والمؤثرة.
وأضاف بندر الفيصل: عندما أغمي على الفنان "طلال" على المسرح أخذناه إلى أقرب مستوصف وأدخلناه إلى غرفة الطوارئ، وحاول الفريق الطبي إسعافه دون جدوى، وكنت حينها أقف بالقرب من الراحل، والتفت إلى طبيب الطوارئ، ليؤكد لي وفاته.
وتابع: لكني أخبرته، أي الطبيب، بأن الأجهزة تبيّن أن نبضات القلب تعمل! فردّ عليّ: هذه النبضات من تأثير عمليات الإنعاش القلبي، وطلب مني إيقافها.
وواصل "الفيصل" حديثه: شعرت حينها بألم، وأنا أتذكر أهله وذويه ومحبيه؛ كونهم بعيدين عنه، ولا أحد يستطيع توديعه في آخر لحظات حياته، وهم الأولى في اتخاذ قرار إيقاف الإنعاش، فكان هذا من أصعب القرارات التي اتخذتها.