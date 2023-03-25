"بندر الفيصل" يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة طلال مداح

وأضاف بندر الفيصل: عندما أغمي على الفنان "طلال" على المسرح أخذناه إلى أقرب مستوصف وأدخلناه إلى غرفة الطوارئ، وحاول الفريق الطبي إسعافه دون جدوى، وكنت حينها أقف بالقرب من الراحل، والتفت إلى طبيب الطوارئ، ليؤكد لي وفاته.