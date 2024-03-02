الابن الوحيد لوالديه.. وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"

وكان شاب في الثامنة عشرة من عمره برفقة 3 من أقرانه، قد قاموا برحلة صباحية في وادي الأحسبة، وأثناء سباحته في الوادي الممتد والقريب من السد عَلِقَ في الوحل، وبدأت محاولات رفقائه لإنقاذه ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.