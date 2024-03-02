الابن الوحيد لوالديه.. وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"

عبدالعزيز الشهري- سبق- المخواة: انتشلت فِرَق الإنقاذ، صباح اليوم، جثة شاب من وادي الأحسبة بالقرب من السد بعد غرقه في مياه الوادي.
وكان شاب في الثامنة عشرة من عمره برفقة 3 من أقرانه، قد قاموا برحلة صباحية في وادي الأحسبة، وأثناء سباحته في الوادي الممتد والقريب من السد عَلِقَ في الوحل، وبدأت محاولات رفقائه لإنقاذه ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وبعد إبلاغ الجهات ذات العلاقة، حضرت فِرَق الإنقاذ وانتشلت الشاب الذي اتضح أنه كان قد فارق الحياة.
وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المخواة العام لاستكمال الإجراءات الرسمية.
وعلمت "سبق" أن الشاب المتوفى كان يدرس بالصف الثالث الثانوي وهو الابن الوحيد لوالديه وله شقيقات.