شاهد من دبي.. جائزة أفضل بوستر لمركز لقاحات تذهب إلى مستشفى بالخرج

حصد مستشفى الملك خالد بالخرج جائزة أفضل بوستر لمشروع إنشاء مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري لجمعية التنمية الاجتماعية باليمامة، وذلك ضمن جوائز مؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي في دورته الـ45، تحت شعار: "تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لنطاق محافظة الخرج الصحي التابع للتجمع الصحي الأول بالرياض فهد بن محمد الممخور، أنه وفق توجيهات وزير الصحة المهندس فهد الجلال ومتابعة ودعم من قبل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي في الجانب الصحي جاء هذا المنجز ليتواصل مع منجزات عديدة متميزة حظيت بها المنشآت الصحية بمحافظة الخرج، وهو مصدر فخز واعتزاز كبير.
وأضاف: "تعكس هذه المنجزات الدور الكبير الذي يقوم به العاملون من عطاء وإخلاص في خدمة ورعاية متميزة للمرضى والمراجعين".
وأكد "الممخور" أن نطاق الخرج الصحي سيواصل العمل في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية داخل المحافظة إلى أعلى معايير الجودة والسلامة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.