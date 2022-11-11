شاهد من دبي.. جائزة أفضل بوستر لمركز لقاحات تذهب إلى مستشفى بالخرج

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لنطاق محافظة الخرج الصحي التابع للتجمع الصحي الأول بالرياض فهد بن محمد الممخور، أنه وفق توجيهات وزير الصحة المهندس فهد الجلال ومتابعة ودعم من قبل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي في الجانب الصحي جاء هذا المنجز ليتواصل مع منجزات عديدة متميزة حظيت بها المنشآت الصحية بمحافظة الخرج، وهو مصدر فخز واعتزاز كبير.