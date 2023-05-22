صندوق الشهداء والمصابين يوقّع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

يشار إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق تعد ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمذكرات التي أبرمها مؤخرًا لتعزيز وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين أسر وذوي المستفيدين وتعزيز حضورهم في المجتمع، وتنمية شعورهم بالفخر والاعتزاز، والإسهام في تجسير العلاقة مع المستفيدين، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الصندوق وفق أهداف رؤية المملكة 2030.