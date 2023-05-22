صندوق الشهداء والمصابين يوقّع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بحضور الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، لتخصيص حزم من الخدمات (المالية وغير المالية) لمستفيدي الصندوق، وذلك في مقر البنك بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات المالية عبر منتجات البنك التمويلية لتلبية احتياجات مستفيدي الصندوق، وإطلاق مسار ضمن منتج "كنف" لدعم تمويل الأسر المرشحة من الصندوق، كذلك تقديم حلول غير مالية لتأهيل مستفيدي الصندوق من خلال البرامج التدريبية.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق تعد ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمذكرات التي أبرمها مؤخرًا لتعزيز وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين أسر وذوي المستفيدين وتعزيز حضورهم في المجتمع، وتنمية شعورهم بالفخر والاعتزاز، والإسهام في تجسير العلاقة مع المستفيدين، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الصندوق وفق أهداف رؤية المملكة 2030.