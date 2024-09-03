"القصبي" و"السواحة" يلتقيان رياديي الأعمال في التقنيات المالية خلال "فنتك 24"

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة, عددًا من رواد الأعمال السعوديين خلال فعالية "فنتك 24"، وشملت الزيارات عددًا من الشركات المليارية في قطاع التقنيات المالية، إضافة إلى شركات تقنية تقدم حلولًا مبتكرة من خلال الذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وناقشا مع رواد الأعمال أهم الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أهمية الدور الذي يلعبه الشباب السعودي في قيادة التحول الرقمي، وتطوير حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتدعم الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجعل المملكة مركزًا رائدًا في التقنية المالية على مستوى المنطقة والعالم.