"القصبي" و"السواحة" يلتقيان رياديي الأعمال في التقنيات المالية خلال "فنتك 24"

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة, عددًا من رواد الأعمال السعوديين خلال فعالية "فنتك 24"، وشملت الزيارات عددًا من الشركات المليارية في قطاع التقنيات المالية، إضافة إلى شركات تقنية تقدم حلولًا مبتكرة من خلال الذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.