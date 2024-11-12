إشارة للعودة إلى حي البلد.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يدشن شعاره "للسينما بيت جديد"

وكشف المهرجان الإعلان الرسمي لفيلم "السيرة الذاتية" للمغني البريطاني لروبي ويليامز؛ من إخراج وكتابة وإنتاج مايكل غراسي؛ في حين سيتم عرض فيلم مودي، ثلاثة أيام على حافة الجنون، وثاني فيلم من إخراج جوني ديب عن حياة الفنان الإيطالي الأسطوري أميديو موديلياني؛ كما ستقدم نسخة المهرجان هذا العام برنامجًا مخصصًا من الأفلام التي تهدف إلى إلهام المشاهدين الصغار والعائلات الشغوفة بالأفلام، بما في ذلك أول فيلم موسيقي يعرضه المهرجان، سكر من إخراج تامر مهدي، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة دب الباندا في أفريقيا من إخراج ريتشارد كلاوس.