تنظيم حركة المبيعات في سوق التمور بالمدينة المنوّرة بـ "نظام إلكتروني"

وأسهم تطبيق نظام الأسواق الموسمية في تنظيم حركة تداول وبيع التمور في المنطقة من خلال فرز كمياتها، وتصنيفها قبل دخولها إلى السوق، وإدخال بياناتها قبل عرضها في المزاد، ويشمل ذلك وصف الكمية، ونوعها، وإصدار تعريف رقمي "باركود" وصولاً إلى تسجيل بيانات المشتري، وتوثيق عملية البيع وحفظ حقوق البائع والمشتري عبر نظام البيع الإلكتروني، الذي يعزّز عمليات ضبط وتنظيم تداول التمور للمزارع، والمشتري، ومزوّدي خدمات تسويق المنتجات الزراعية التي تعزّز الربط بين المزارعين والتجّار وشركات التصدير، وتسهم في بناء شراكات وعلاقات لدعم قطاع إنتاج التمور.