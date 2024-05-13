صدمة كهربائية إثر أمطار سقطت على أسلاك منزلية.. تدخل عاجل ينقذ حياة طفل بمكة

وأوضح تجمُّع مكة المكرمة، أن طوارئ المستشفى استقبل الطفل وكان في حالةٍ غير مستقرة ويعاني انتفاخاً شديداً بالبطن وفي جميع عضلات الجسم وصعوبة شديدة في التنفس؛ حيث تمّ تخدير الطفل ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بشكلٍ عاجلٍ وعمل فحصٍ للمريض بالأشعة والتحاليل اللازمة، وإعطاؤه العلاج اللازم لاستقرار علاماته الحيوية.