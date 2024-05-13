صدمة كهربائية إثر أمطار سقطت على أسلاك منزلية.. تدخل عاجل ينقذ حياة طفل بمكة

استقبل طوارئ مستشفى خليص العام؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، طفلاً يبلغ من العمر ٩ سنوات في حالةٍ حرجة من جرّاء تعرُّضه لصدمة كهربائية في أثناء اللعب مع أقرانه بعد هطول الأمطار على أسلاك الكهرباء في سطح منزلهم.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة، أن طوارئ المستشفى استقبل الطفل وكان في حالةٍ غير مستقرة ويعاني انتفاخاً شديداً بالبطن وفي جميع عضلات الجسم وصعوبة شديدة في التنفس؛ حيث تمّ تخدير الطفل ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بشكلٍ عاجلٍ وعمل فحصٍ للمريض بالأشعة والتحاليل اللازمة، وإعطاؤه العلاج اللازم لاستقرار علاماته الحيوية.
وأضاف: استقرت الحالة وأصبحت جاهزة للتحويل إلى قسم الحروق الكهربائية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة؛ عضو تجمُّع جدة الأول، تحت إدارة قسم التنسيق الطبي للحالات الحرجة بعد أن تمّت الإسعافات المطلوبة وإنقاذ حياة الطفل.
يُذكر أن قسم طوارئ مستشفى خليص العام مجهّزٌ بكامل طاقته الاستيعابية من قِبل تجمُّع مكة المكرّمة الصحي للتعامل مع مثل هذه الحالات.