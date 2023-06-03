بالصور.. الأمطار تتواصل على الطائف.. وترسم لوحة بديعة في "الشفا"

تواصلت هطولات الأمطار اليوم على "الطائف"؛ فيما زادت بهجة زوار مركز الشفا السياحي، الذي كان اللوحة المطرية الأبرز من حيث غزارة الأمطار؛ حيث غطت الطريق المؤدي للفرع، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد قاصدي الشفا؛ حيث امتزاج الأمطار بجمال المنطقة وبروز المساحة الخضراء فيها، والتي اكتسحتها حبات البرد وأضفت عليها جمالًا آخر يضاف لجمالها الطبيعي.