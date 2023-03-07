حلبة كورنيش جدة تستعد لاستقبال فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وتقام فعاليّات جائزة السعودية الكبرى خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس، وتنطلق فعاليّات الحدث بعد ظهر يوم الجمعة 17 مارس، حيث ينتقل 20 سائقًا من نجوم الفورمولا 1 إلى سياراتهم في حصتين للتجارب الحرة لمدة ساعة واحدة، ثم تتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال سائقي الفورمولا 1 إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، يليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة 8 مساءً، وستحدد هذه الجولة، التي تمتد على مدار ساعة كاملة، شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيس يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقًا لأسرع أوقاتهم.