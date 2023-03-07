حلبة كورنيش جدة تستعد لاستقبال فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

باتت حلبة كورنيش جدة على أتم الاستعداد لاستقبال الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، حيث تتزايد وتيرة الترقب قبل عشرة أيام فقط على انطلاق فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري.
وفي التفاصيل، شدد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية على تكامل سائر التحضيرات في حلبة كورنيش جدة لاستضافة الحدث العالمي الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة الحدث للمرة الثالثة خلال هذه المدة القصيرة يعكس النجاح الكبير لقطاع رياضة المحركات في المملكة في إطار الدعم غير المحدود من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وثقة وتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأشار الأمير خالد بن سلطان إلى أن الحدث العالمي يجذب أنظار العالم كله إلى مدينة جدة، مشددًا سموه على أن المملكة ترحّب بجميع ضيوفها القادمين لمتابعة السباق، والمشاركين، ووسائل الإعلام العالمية.
وقال : "وصلنا الآن إلى الأمتار الأخيرة قبل انطلاق الحدث المرتقب، ونتطلع إلى تقديم كل شيء يضمن مواصلة مسيرة النجاح التنظيمي لجائزة السعودية الكبرى في نسختها الثالثة، ونتطلع مجددًا إلى عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة، والسباقات الحماسية، والفعاليّات الترفيهية التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، حيث نركز جهودنا على التحسين والتطوير لتقديم نسخة أكبر وأفضل لجائزة السعودية الكبرى، وأتمنى للجميع الاستمتاع بتجربة مذهلة جديدة، وعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى هنا في جدة".
وتقام فعاليّات جائزة السعودية الكبرى خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس، وتنطلق فعاليّات الحدث بعد ظهر يوم الجمعة 17 مارس، حيث ينتقل 20 سائقًا من نجوم الفورمولا 1 إلى سياراتهم في حصتين للتجارب الحرة لمدة ساعة واحدة، ثم تتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال سائقي الفورمولا 1 إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، يليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة 8 مساءً، وستحدد هذه الجولة، التي تمتد على مدار ساعة كاملة، شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيس يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقًا لأسرع أوقاتهم.
وفي تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد 19 مارس، ينطلق أفضل السائقين في العالم من شبكة الانطلاق ويتسابقون بحماس لمدة تصل إلى ساعتين أو 50 لفة، من السباق المحموم لتحديد الفائزة بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023.
وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع للفورمولا 1 العديد من أنشطة السباقات على الحلبة إلى جانب فعاليات الفورمولا 1 الرئيسة، مثل سباقي الدعم، تحدي بورشة سبرنت الشرق الأوسط، وبطولة العالم للفورمولا 2، كما توفر قرى الجمهور مزيجًا من تجربة الفورمولا 1، والعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة والحماسية، بالإضافة إلى تشكيلة من الفعاليّات والأنشطة التي تلائم جميع أفراد العائلة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب شاشات كبيرة لمتابعة السباق وأكشاك للطعام ومنافذ لبيع المنتجات والعديد من الأنشطة الأخرى، ما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالأجواء الحماسية لسباق الجائزة الكبرى والذي يستمر لثلاثة أيام.
وينتظر الجمهور مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية الحية والتي يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العالميين مثل النجم العالمي كالفن هاريس ومغني الراب الأمريكي المرشح لجائزة غرامي ترافيس سكوت، والمنسق الموسيقي والمنتج الحاصل على جائزة غرامي، أفروجاك، والنجم العالمي تشارلي بوث والنجم العربي أحمد سعد، بالإضافة إلى العديد من الفعاليّات التي تناسب جميع الأعمار طوال عطلة نهاية الأسبوع في حلبة كورنيش جدة.
وتعود الفورمولا 1 للمرة الثالثة إلى الحلبة خلال أقل من 16 شهرًا، حيث استضافت أول سباق لها في شهر ديسمبر 2021، وسباقها الثاني بعد 4 أشهر فقط في مارس 2022، حيث كان كلا السباقين من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة، وقدما بعض أكثر اللحظات شهرة وإثارة على المسار في كلا الموسمين، فيما تعود قمة رياضة السيارات إلى جدة هذا العام مع انطلاق منافسات الموسم حيث تبقى المنافسة على البطولة مفتوحة على مصراعيها.
ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لهذا العام، 20 سائقًا يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين ماكس فيرشتابين وسيرغيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق ألفا روميو، ونيك دي فريز ويوكي تسونودا من فريق ألفا تاوري، وكيفن ماغنوسين ونيكو هلكنبرغ من فريق هاس، ولانس سترول وفيرناندو ألونسو من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، ولوجان سارجينت وأليكس ألبون من فريق ويليامز.
وبعد انتهاء الجولة الأولى في البحرين، يتصدر سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين الترتيب العام للسائقين أمام زميله المكسيكي سيرغيو بيريز وسائق أستون مارتن الإسباني فيرناندو ألونسو، فيما تحتل ريد بُل صدارة ترتيب الفرق أمام أستون مارتن ومرسيدس.