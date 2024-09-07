"هاريس" تواجه التحدي.. استعدادات مكثفة لمناظرتها الأولى ضد "ترامب"

وأكّد مستشار التواصل والإعلام ومؤلف كتاب (كاريزما الظهور الإعلامي) ماجد الغامدي، "أن النجاح في أي حديث جماهيري يكمن في التدريب والاستعداد وتفاصيل التدريب لدى كامالا هاريس: ولجعل تدريباتها دقيقة وواقعية قام الفريق الإعلامي لكامالا بإعداد مسرح مشابه لذلك الذي ستصعد عليه يوم الثلاثاء، كما أحضروا إضاءات تلفزيونية طبق الأصل لما سيتم استخدامه في المناظرة، والأكثر من ذلك استعانت بمستشار ليلعب دور دونالد ترامب، وحتى أنهم جعلوه يرتدي شعراً مستعاراً وملابس مشابهة لتلك التي يرتديها ترامب! يشرف على تحضيرات كامالا هاريس هذه عدة مستشارين موثوقون سبق لهم تدريب أوباما وكلينتون عندما ترشحا لرئاسة الولايات المتحدة سنة 2010 و2016 على التوالي، وحتى كامالا نفسها عندما ترشحت لمنصب نائب الرئيس سنة 2016".