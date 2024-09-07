"هاريس" تواجه التحدي.. استعدادات مكثفة لمناظرتها الأولى ضد "ترامب"

ذكر خبير ومستشار الظهور الإعلامي الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي أن قوة أي حضور جماهيري يكمن في ثلاثة عناصر أساسية؛ الكاريزما التي تعكس الجاذبية لدى المتحدث في ظهوره، والثقة في الأفكار التي يطرحها ويعززها بكل قوة، والذي ينبع من الثقة في النفس، والإلهام برسم أحلام المستقبل التي تبهر المستمعين، وتشحنهم بالطاقة والحيوية.
وأتى حديث الدكتور الغامدي تعليقاً على المناظرات الرئاسية في أمريكا والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث استطرد في الإجابة على سؤال: كيف تتدرب كامالا هاريس لظهورها الإعلامي خلال المناظرة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل؟
وقال الغامدي: "تجربة المناظرة الرئاسية لن تكون جديدة على ترامب الذي خاضها من قبل خلال 2024 و2020 و2016 لكنها ستكون الأولى من نوعها لكامالا هاريس التي ستقف لأول مرة في حياتها في مناظرة بهذا الحجم، فكيف تستعد لها يا ترى؟ كامالا وكجزء من استعداداتها حبست نفسها منذ 5 أيام في فندق أومني ويليام في بيتسبرغ، حيث تقوم بجلسات تدريب على المناظرة مصممة بعناية بما يتناسب مع شخصيتها وأهدافها قبل مواجهة ليلة الثلاثاء".
وأضاف "الغامدي": "أتوقع لن تتفاجؤوا لو قلت لكم إن كامالا هاريس تقوم باستعدادات كبيرة من تلك التي يقوم بها دونالد ترامب، وهذا لأنها تشعر بالخوف والتوتر مما ينتظرها في تلك المناظرة، وهو طبعاً شعور طبيعي، كونها أول مناظرة ضخمة في مسيرتها السياسية، بل ستكون أهمها على الإطلاق".
وأكّد مستشار التواصل والإعلام ومؤلف كتاب (كاريزما الظهور الإعلامي) ماجد الغامدي، "أن النجاح في أي حديث جماهيري يكمن في التدريب والاستعداد وتفاصيل التدريب لدى كامالا هاريس: ولجعل تدريباتها دقيقة وواقعية قام الفريق الإعلامي لكامالا بإعداد مسرح مشابه لذلك الذي ستصعد عليه يوم الثلاثاء، كما أحضروا إضاءات تلفزيونية طبق الأصل لما سيتم استخدامه في المناظرة، والأكثر من ذلك استعانت بمستشار ليلعب دور دونالد ترامب، وحتى أنهم جعلوه يرتدي شعراً مستعاراً وملابس مشابهة لتلك التي يرتديها ترامب! يشرف على تحضيرات كامالا هاريس هذه عدة مستشارين موثوقون سبق لهم تدريب أوباما وكلينتون عندما ترشحا لرئاسة الولايات المتحدة سنة 2010 و2016 على التوالي، وحتى كامالا نفسها عندما ترشحت لمنصب نائب الرئيس سنة 2016".
وقال: "هؤلاء المستشارون هم: - كارين دان - المحامية الديمقراطية- السيدة دان هي روهيني كوس أوغلو - مستشارة السياسة الداخلية السابقة للسيدة هاريس ورئيسة موظفي مجلس الشيوخ. - شون كليج، المستشار السياسي الذي كان من كبار الاستراتيجيين في حملة السيدة هاريس لعام 2020. - فيليب رينس - مساعد هيلاري كلينتون السابق الذي يلعب دور ترامب في التدريبات التي تجريها كامالا هذه الأيام".
وأضاف: "مجريات التدريب الإعلامي الذي تقوم به المرشحة الديمقراطية كبيرة ومهمة في التهيئة النفسية لها، ولذلك وضع المستشارون السابقون خطة محكمة لكامالا حتى تظهر بصورة لائقة يوم الثلاثاء، وأبرز النقاط فيها كانت كالتالي: الحفاظ على سلوك هادئ خصوصًا إذا تعرضت لهجمات من ترامب. وكذلك إذا تهرّب ترامب من سؤال أو بدأ في شن هجمات، فإنها ستلجأ لأسلوب تحويل اتجاه المحادثات. والتحدث بطريقة بسيطة يمكن فهمها من الجمهور".
وختم حديثه قائلاً: "يبدو أن كامالا هاريس تفعل الأفضل وهو التدريب الإعلامي في مقابل عدم خبرتها في المناظرات الرئاسية، فالتدريب المكثف خيار موفّق لصناعة خطوات متقدمة في طريقة النجاح، وكلنا في انتظار الوقوف على نتائج هذا التدريب يوم الثلاثاء المقبل، ولذلك أتوقع أن يكون ظهور هاريس مبهراً مقارنة بتجربة بايدن قبل أسابيع".