الرياض تتصدّر.. 34 % نمواً للسجلات الصيدلانية والدوائية بالمملكة

كشفت وزارة التجارة، عن نمو السجلات التجارية المدرجة في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بالمملكة، بنسبة 34 % في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن تعزيز منظومة صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأبانت أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة لصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية في الربع الثاني من عام 2024 تشمل 615 سجلاً في الرياض، و279 بمكة المكرّمة، و115 في الشرقية، و51 بالمدينة المنوّرة، ثم القصيم 27".
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة سجّلت 1155 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، فيما سجّلت 859 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثاني من عام 2023.