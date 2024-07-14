الرياض تتصدّر.. 34 % نمواً للسجلات الصيدلانية والدوائية بالمملكة

وأبانت أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة لصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية في الربع الثاني من عام 2024 تشمل 615 سجلاً في الرياض، و279 بمكة المكرّمة، و115 في الشرقية، و51 بالمدينة المنوّرة، ثم القصيم 27".