حجب أسماء.. "قائمة عقوبات روسية" تطال وزير خارجية بريطانيا ورئيس أركانها

وقالت: "إذا أبدى الجانب البريطاني الاهتمام بهذا الموضوع فسنقوم من جانبنا بإبلاغهم وإبلاغ الجمهور عن الذين ينغمسون في مسار عدائي يهدف إلى شيطنة دولتنا، ومحاولات عزلها دوليًّا، ويدمّر أسس العلاقات الثنائية".