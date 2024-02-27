صدور موافقة خادم الحرمين على منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

ونيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، قلَّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، الوسام، خلال استقباله له اليوم في الرياض.