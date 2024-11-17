سمو الأمير سعود بن طلال يدشّن فرع العمران بالأحساء كأول وأكبر فرع نموذجي ضمن شبكة فروع البنك العربي الوطني في المملكة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، فرع البنك العربي الوطني "العمران" بالأحساء بموقعه الجديد بحي النرجس على طريق الملك عبد العزيز، والذي يعد أول وأكبر فرع نموذجي متكامل من نوعه على مستوى شبكة فروع البنك العربي الوطني في المملكة ، وذلك بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني سعادة الأستاذ عبيد بن عبد الله الرشيد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن عبداللطيف الجبر، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنك.