سمو الأمير سعود بن طلال يدشّن فرع العمران بالأحساء كأول وأكبر فرع نموذجي ضمن شبكة فروع البنك العربي الوطني في المملكة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، فرع البنك العربي الوطني "العمران" بالأحساء بموقعه الجديد بحي النرجس على طريق الملك عبد العزيز، والذي يعد أول وأكبر فرع نموذجي متكامل من نوعه على مستوى شبكة فروع البنك العربي الوطني في المملكة ، وذلك بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني سعادة الأستاذ عبيد بن عبد الله الرشيد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن عبداللطيف الجبر، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنك.
جاء ذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تطوير شبكة الفروع وتحديث بُنيتها استجابة لمستهدفاتها في إثراء تجربة العملاء، وتعزيز قيمتها المضافة، في الوقت الذي يعكس فيه الفرع النموذجي استراتيجية البنك العربي الوطني للتحول والتطور نحو مصرفية أسهل وأسرع.
ويقدّم فرع "العمران" النموذجي كافة الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، فيما يحتضن الفرع أكبر صالة لإدارة الثروات على مستوى المملكة، وجرى تعزيزه بمنظومة متكاملة للخدمات الذاتية والذكية على مدار الساعة، وتهيأة مرافقه لتلبية متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي المدعومة بتقنيات التوجيه الصوتي ولغة برايل.
ويتوافق الفرع مع البيئة المحيطة بفضل سلسلة من الإجراءات والمعايير التي تبناها البنك في تهيئته، بما في ذلك معايير ومستلزمات المرافق، وتوفير المساحات الخضراء الخارجية والمحيطة بالفرع، فضلاً عن دعم الفرع بأجهزة شحن الطاقة للسيارات صديقة البيئة.
وأكد سمو محافظ الأحساء أن أعمال البنوك وتميزها يساهم في الخطط الاستراتيجية ويدفع في عجلة التنمية الوطنية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيداً سموّه بخطوة البنك العربي الوطني في تهيئة الفروع بشكل نموذجي ليخدم أبناء المجتمع من جميع الفئات.
وثمّن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد تكرّم سمو محافظ الأحساء بتدشين فرع البنك "العمران"، مؤكداً حرص البنك العربي الوطني على تعزيز حضوره كشريك تنموي فاعل في مختلف مناطق المملكة عبر ما يقدمه من خدمات مصرفية ومالية تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات المحلية.
من جانبه أكد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني الأستاذ خالد الراشد أن فرع "العمران" بتصميمه العصري وتجهيزاته الحديثة يمثّل إضافة معمارية مميزة للمشهد الحضري للمنطقة من ناحية، وقيمة مميزة لإثراء بيئة مجتمع الأعمال في المنطقة بما يقدمه من خدمات متكاملة ويوفره من بيئة مصرفية نموذجية وعصرية مبتكرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأضاف الراشد، أن فرع "العمران" يأتي في سياق خطة التطوير والتحديث المنبثقة عن استراتيجية البنك للارتقاء بواقع شبكة فروعه لتكون أكثر جاذبية واستجابة مع احتياجات العملاء بسرعة وسهولة، وبما يمكّن من تعزيز تجربتهم المصرفية مع البنك ليكون خيارهم المصرفي المفضّل والأول.