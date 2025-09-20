أرامس تطالب بضرورة التصدي لظاهرة استغلال الأطفال إعلاميا

وحذرت خباز "من أن هذه الممارسات قد تتحول إلى أشكال مقنّعة من تجارة الأطفال من خلال إدخالهم في الإعلانات والمضامين الدعائية بحثًا عن الرب، حيث يجب على أن المجتمع بمختلف فئاته المطالبة باستنكار هذه السلوكيات وعدم دعمها، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في التدخل عند ملاحظة تفشي هذه الظاهرة لحماية حقوق الطفل وصون كرامته، وأن ما يجري اليوم يتجاوز إطار التوثيق العائلي إلى ظاهرة إعلامية تجارية تستنزف براءة الطفولة وتحوّلها إلى سلعة للشهرة والربح".