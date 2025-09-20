أرامس تطالب بضرورة التصدي لظاهرة استغلال الأطفال إعلاميا

شدد منتدى الأمن الإعلامي العربي بكارتنر ( أرامس ) "على ضرورة سن وتفعيل التشريعات التي تجرم استغلال الأطفال في التسويق والإعلان التجاري ، للتصدي لظاهرة الإتجار الإلكتروني للأطفال من قبل الأهل على منصات التواصل الاجتماعي بغرض التكسب المالي أو زيادة الرصيد الإعلامي".
وقالت هلا خباز، رئيسة لجنة العلاقات العامة في منتدى الأمن الإعلامي العربي "أرامس": أن ظاهرة استغلال الأطفال عبر تصويرهم المفرط في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل انتهاكًا صارخًا لبراءتهم وتحوي خطورة بالغة على الأسرة والمجتمع، موضحة أن تصوير الأطفال والتفاخر بهم كأنهم مجرد ديكورات للظهور الإعلامي يعكس خللًا اجتماعيًا عميقًا ويُرسّخ جيلًا هشًا بعيدًا عن القيم التربوية الحقيقية".
وحذرت خباز "من أن هذه الممارسات قد تتحول إلى أشكال مقنّعة من تجارة الأطفال من خلال إدخالهم في الإعلانات والمضامين الدعائية بحثًا عن الرب، حيث يجب على أن المجتمع بمختلف فئاته المطالبة باستنكار هذه السلوكيات وعدم دعمها، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في التدخل عند ملاحظة تفشي هذه الظاهرة لحماية حقوق الطفل وصون كرامته، وأن ما يجري اليوم يتجاوز إطار التوثيق العائلي إلى ظاهرة إعلامية تجارية تستنزف براءة الطفولة وتحوّلها إلى سلعة للشهرة والربح".
يذكر ان مجلس العلاقات العربية الدولية " كارنتر" هو منظمة دولية مشهرة ومسجلة في بريطانيا منذ العام 2005 ويسعى للدفاع عن الهوية والوحدة المجتمعية العربية، ويتصدى للحملات الخارجية التي تستهدف الاضرار بالمجتمع والانسان العربي، ويعمل على اظهار الصورة الحقيقة للمجتمع العربي الساعي للسلام والتسامح ومواجهة التعصب والتطرف.
ويحقق "كارنتر" اهدافه من خلال الجمعيات والمؤسسات المدنية التابعة له ومن ضمنها " ارامس" ، الذي يسعى لحماية الامن الاعلامي للمجتمع العربي والارتقاء بمنظومة وسائل الاعلام العربي. ويدير" كارنتر" اعضاء خليجيون وعرب مؤمنون بفكر الهوية والوحدة العربية .