مدير صندوق التنمية الزراعية يزور عدداً من المشاريع في مكة

وعلى هامش زيارته للمنطقة, تفقد مدير عام الصندوق, عدداً من الشركات والمشاريع الزراعية, وذلك ضمن دور الصندوق في دعم وتمويل المستفيدين في الأنشطة الزراعية، وتعزيز دورهم في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية في مختلف المناطق, حيث تضمنت الزيارات شركة جدة للتطوير العمراني وهي شركة سعودية مساهمة تابعة لأمانة جدة، بهدف بحث سبل التعاون في ما يخص سلاسل الإمداد والتسويق والخدمات المساندة في القطاع الزراعي، إضافة إلى زيارة شركة مزارع فقيه للدواجن، حيث تم الاطلاع على مشاريع الشركة وما تقدمه من منتجات تتضمن مزارع الدواجن والمسالخ الآلية، ودورها في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.