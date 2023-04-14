أمير مكة المكرّمة يقدّم شكره لولي العهد بمناسبة إطلاق سموه منطقة اقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة

وأكّد الأمير خالد الفيصل أن إطلاق المنطقة الاقتصادية، يعكس واقع مسيرة التنمية والنهضة لبلادنا الغالية، ويواكب الرؤية الطموحة 2030 في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ويُعزّز المكانة الاقتصادية للمملكة على وجه العموم ومنطقة مكة المكرّمة بشكلٍ خاص، في ظل المقومات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، الأمر الذي سيحقّق عوائد كبيرة ومنافع متعددة على المنطقة إنساناً ومكاناً، ويجعل منها مركزاً إستراتيجياً يكون بمكانة الرافد للأسواق العالمية.