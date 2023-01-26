قيمتها 100 ألف ريال.. "تعليم جدة" يطلق "جائزة صناعيو المستقبل" في ثلاث فئات

أعلن مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع عن إطلاق "جائزة صناعيو المستقبل" بفئاتها الثلاث "المبدع والمكتشف والسفير" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بجدة التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف ريال، مع الالتزام بتوظيف 30 فائزًا وفائزة من الطلاب والطالبات المشاركين للعمل خلال فترة الصيف في المصانع المشاركة في مبادرة صناعيو المستقبل، وتدريب ألف طالب وطالبة.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى التعريفي بمبادرة صناعيو المستقبل التي تنفذها جميعة المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة.
وكان الملتقى قد دُشن أمس بحضور المدير العام للتعليم بجدة، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف العام على المبادرة ومساعدي مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية، والشركاء المؤسسين للمبادرة، وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.
واستهلّ الملتقى أعماله بكلمة للمشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ، استعرض من خلالها نشأة وفكرة المبادرة وأهدافها التي تتمحور حول توعية الطلاب والطالبات بأهمية ريادة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية، مثمنًا جودة الشراكات وإدارة تعليم جدة والشركاء المؤسسين للمبادرة.
ثم شاهد بعدها الحضور عرضًا مرئيًّا عن مبادرة "صناعيّو المستقبل" تم فيه استعراض الدعم الذي تجده المبادرة. كما تضمنت فقرات الملتقى كلمة لنائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي، أشار فيها إلى أن جمعية المبادرات تسعى لتطوير المهارات وتكثيف الشراكات مع شركاء النجاح وتحفيز المبادرات بين أطياف المجتمع.
وألقى عميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمد خوج، كلمة عبر من خلالها عن أن الجامعة تسعى لخدمة المجتمع والقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية لمواكبة رؤية ٢٠٣٠، تلاها تقديم عرض مرئي لرواد ورائدات النشاط الطلابي في عدد من مدارس جدة عن البرنامج التشغيلي للمبادرة كما تم تسليط الضوء على دليل جائزة صناعيو المستقبل.
يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق مشروع يستهدف الطلبة بمدارس التعليم العام الثانوية بجدة من خلال فتح نافذة جديدة لهم من خلال الزيارات الميدانية والتدريب للشركات والمصانع المنتجة والتعرف على القوة الصناعية الموجودة بالمملكة، وبالتحديد في محافظة جدة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.