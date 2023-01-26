قيمتها 100 ألف ريال.. "تعليم جدة" يطلق "جائزة صناعيو المستقبل" في ثلاث فئات

ثم شاهد بعدها الحضور عرضًا مرئيًّا عن مبادرة "صناعيّو المستقبل" تم فيه استعراض الدعم الذي تجده المبادرة. كما تضمنت فقرات الملتقى كلمة لنائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي، أشار فيها إلى أن جمعية المبادرات تسعى لتطوير المهارات وتكثيف الشراكات مع شركاء النجاح وتحفيز المبادرات بين أطياف المجتمع.