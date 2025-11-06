بوابة الملك سلمان: وعدٌ بين التاريخ والمستقبل

يقع المشروع على عتبة المسجد الحرام في مكة المكرمة، ويمثل إعلان واضح عن القيم والرؤية والاستعداد للمستقبل. إذ يمتد المشروع على مساحة تفوق 12 مليون متر مربع، ليكون أحد أضخم المشروعات الحضرية في العالم الإسلامي. ومع ذلك، فإن ما يلفت الانتباه ليس حجم المشروع، بل رسالته العميقة: سنحافظ على روحانية المكان، بينما نبني بذكاء لمستقبل مستدام.