أجنحة ImpressIV في "ليب 24".. إبهار يمنح الزوار تجربة استثنائية

وقدمت ImpressIV شراكة مميزة مع العديد من الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص، التي استعانت بقدرات ImpressIV في بناء وتجهيز أجنحتها من بينها "زين" عملاق تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، بجناح كامل الحيوية، عاش من خلاله الزوار تجربة مميزة مع ما تقدمه الشركة من خدمات، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "ثقة" المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية في المعرض لإبراز الحلول النوعية.