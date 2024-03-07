أجنحة ImpressIV في "ليب 24".. إبهار يمنح الزوار تجربة استثنائية

سجلت شركة (إبهار الكلم) ImpressIV لتنظيم المعارض والمؤتمرات حضورًا لافتًا في الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" في الرياض، والذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة (4-7) مارس الجاري، ويعد من أكبر فعاليات التقنية حضورًا في العالم.
وتحظى ImpressIV بخبرات واسعة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض وتجهيزاتها، دفعت أهم العارضين في المؤتمر للاستعانة بخبراتها من أجل تنظيم أجنحتها بأحدث التقنيات لتواكب هذا الحدث العالمي الكبير، كما أصبحت المقاول التقني الرسمي للمنظم وذلك عبر تصميم كافة شاشات العرض بالمعرض، والتي تميزت بكونها شاشات تفاعلية لتثري تجربة زوار "ليب 24".
ونظرًا لتجربة ImpressIV الرائدة في تصميم وتنفيذ الأجنحة المميزة والمبتكرة، حظي زوار المعرض بتجربة استثنائية في الأجنحة التي صممتها الشركة والتي تجمع فيها بين التشويق والإبهار مع التركيز على الجوانب التكنولوجية المبتكرة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة ImpressIV "عبدالكريم الزميع" أن مؤتمر ليب 24 يعد محطة مهمة وانطلاقة جديدة للشركة التي تفخر بالعمل مع شركائها في هذا الحدث التقني العالمي والذي تختبر فيه ImpressIV قدراتها على تجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات بأحدث الوسائل التقنية، وهو ما أشاد به زوار الأجنحة التي صممتها الشركة.
وأضاف أن ImpressIV "تحرص دائمًا على إثراء شركائها بتنفيذ التجارب الاستثنائية وصياغة التصاميم التصورية التي تجسد وتحقق أقصى قدر من رؤية عملائنا من خلال نهج مثالي، كما نسعى جاهدين لتحقيق تأثير تحولي لكل عملائنا".
وصرّح المدير العام لـ ImpressIV إيلي حنينة أن المشاركة في مؤتمر ليب 24 تمثل تحديًا بالنسبة للشركة لتقدم تجربة ثرية قائمة على أحدث وسائل التقنية وتواكب زخم هذا المؤتمر العالمي كإحدى أكبر فعاليات التقنية حول العالم.
وأشاد حنينة بالتعاون المثمر والبناء بين ImpressIV وشركائها المشاركين في المؤتمر، لتخرج أجنحتها بصورة رائعة لاقت إعجاب زوار المؤتمر.
وقدمت ImpressIV شراكة مميزة مع العديد من الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص، التي استعانت بقدرات ImpressIV في بناء وتجهيز أجنحتها من بينها "زين" عملاق تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، بجناح كامل الحيوية، عاش من خلاله الزوار تجربة مميزة مع ما تقدمه الشركة من خدمات، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "ثقة" المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية في المعرض لإبراز الحلول النوعية.
كما قدمت ImpressIV تجربة مميزة مع "شركة التعاونية" أحد أكبر صناع التأمين، وذلك عبر جناح يعتمد على التقنية لاستعراض الخدمات النوعية للعملاء، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة "ضوئيات" المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات عبر "شجرة التقنية" التي خطفت الأنظار في المعرض، كما حظي الجمهور في جناح شركة "تكامل" القابضة المتخصصة في الحلول المختلفة بفرصة الاستماع إلى الشخصية الافتراضية لشرح المنتجات، بالإضافة إلى المساهمة مع "ماي سايت" الشركة السعودية لتقنية المعلومات في تقديم المنتجات والخدمات والحلول الموثوقة والمبتكرة.
يذكر أن ImpressIV وضعت اسمها كشركة رائدة في مجال تجهيز وتنظيم الفعاليات التفاعلية وصياغة التصاميم التصورية في المملكة منذ عام 2011، لتنفذ منذ ذلك الحين أكثر من 500 مشروع عبر فريق متكامل من الخبراء نجحوا في تجسيد وتحقيق أقصى قدر من رؤية عملائها انطلاقًا من الفكرة حتى تنفيذها.
وبلغت المساحات المنفذ في مؤتمر ليب 24 من قبل شركة ImpressIV أكثر من 4600 متر مربع، بمشاركة 44 مدير مشروع موزعين على 5 مسارات هي: التصميم والإبداع، التصنيع والبناء، التقنيات والبرمجة، الشاشات والصوت، بالإضافة إلى المحتوى والغرافيكس، كما قدم أكثر من 320 فنيًا عملًا كبيرًا من أجل تهيئة الأجنحة بأحدث التقنيات لتمنح زوار المؤتمر تجربة مميزة.
وتشمل خدمات ImpressIV إقامة المؤتمرات، وتخطيط الإسقاط ثلاثي الأبعاد للهياكل، والمباني والفعاليات والتصاميم، والتسويق والتواصل، وإنتاج الأفلام، وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وحلول الضيافة وغيرها من الخدمات.