"العتيبي": المملكة تسعى لتأهيل جيل متقن للاستفادة القصوى من الصناعة المصرفية السعودية

ولفت إلى أن الخطوات الحثيثة لتمكين المجتمع وتحديداً الأجيال الناشئة والشابة بالمعرفة والثقافة المصرفية والمالية، تضع في جوهر أولوياتها الحفاظ على سلامة بيئات التعاملات المصرفية، وتعزيز حصانتها من محاولات الاحتيال المالي حفاظاً على سمعة الصناعة المصرفية السعودية التي تحظى بمكانة عالمية متقدمة، مع الحفاظ الملازم على حقوق العملاء، وأن هذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال التسليم بأن "الوعي" هو الجدار الصلب القادر على صدّ أي محاولات للتحايل، مهما تنوعت أشكالها أو قنوات أو تزايدت درجات إغرائها.