عابرون للحدود ومرحلون ومتسترون.. حصيلة جديدة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل و"الداخلية" بالمرصاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14 /12/ 1445هـ؛ الموافق 20 /06/ 2024م إلى 20 /12/ 1445هـ الموافق 26 /06/ 2024م، عن ضبط (13445) مخالفًا، منهم (8763) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3230) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1452) مخالفًا لنظام العمل.