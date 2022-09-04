للشباب الباحثين عن عمل.. "مطاوع": طريق واحد يوصلكم إلى التوظيف

يؤكد الكاتب الصحفي أنمار مطاوع أن التدريب المنتهي بالتوظيف هو الطريق الوحيد الصحيح، والمنفذ الحقيقي للشباب الباحث عن عمل، حيث تدرب المؤسسة من تحتاج تشغيلهم، ثم تقوم بتوظيفهم بعد نهاية التدريب، فهو لا يشترط الخبرة السابقة وبعض البرامج لا تشترط تخصصًا جامعيًا، وفيها يتعرف الخرّيج على بيئة العمل الحقيقي، كما أنها الأنموذج الأمثل لما تبحث عنه المنشآت من أجل التوظيف.