"أمير الشرقية" عن القمم الثلاث: جسّدت دور المملكة الإستراتيجي والقيادي

وأضاف "كان لإدارة سمو ولي العهد لهذه القمم الثلاث دورٌ كبيرٌ في نجاحها، فقد تمّت إدارتها باقتدارٍ وجودةٍ واتقانٍ، في ظل ضخامة الحدث، وأثمرت تلك الجهود -ولله الحمد- التي قامت بها مملكتنا الفتية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عن تعزيز الشراكات الإستراتيجية الوثيقة بما يخدم دول وشعوب المنطقة، إضافةً إلى سعي القيادة الدائم لتعزيز الاستقرار العالمي، من خلال مد جسور التواصل مع مختلف الدول، والدفع بالعلاقات السعودية والخليجية والعربية إلى آفاقٍ أرحب اقتصادياً وتنموياً.