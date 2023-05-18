الأسياح.. مقيم أربعيني يعود إلى الحياة بعد غيبوبة دامت 5 أشهر

وأضاف: تم إنعاش المريض حسب المتبع بمثل هذه الحالات من خلال الكشف الطبي وجود نزيف دماغي مع كسر بالفك السفلي، وكدمة شديدة بالرئة، حيث تم عمل تنبيب للمريض وإنعاشه، وتم إجراء تحويل للمريض لإحدى المستشفيات التخصصية لوضعه تحت المراقبة بعد ذلك ومع استقرار الحالة تم إعادته بإحالة عكسية للمستشفى وهو بوضع غير واعي تماماً ووعي منخفض مع وضع أنبوب تنفسي وغذائي للمريض.