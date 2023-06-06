صندوق الشهداء يوقّع مذكرة مع مركز التعليم الإلكتروني لتطوير رأس المال البشري

وتسهم المذكرة في تنمية القدرات البشرية عبر بناء مبادرات يشرف عليها الصندوق بالتعاون مع المركز، وذلك لتأهيل أكثر من 1000 مستفيد للحصول على مسارات تعليمية إلكترونية من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة، حيث يخضع المتدرب لتدريب مكثف عن بعد في مسار تعليمي أو شهادة احترافية لمدة ثلاث أشهر من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX.