"الندوة العالمية" تُنفّذ حملة للتبرع بالدم في السنغال بمشاركة 100 متبرع
نفَّذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في السنغال حملة للتبرع بالدم في العاصمة دكار، شارك فيها أكثر من (100) متبرع لخدمة بنك الدم في السنغال.
وأكد المشرف الطبي على الحملة، الدكتور كمارا، إن هذا العمل النبيل يعد من الصدقة الجارية، والسعي في إنقاذ المحتاجين لهذه الدماء في الحالات الطارئة من الحوادث والعمليات المختلفة. وشكر الندوة على حسن تعاونها في تنفيذ هذا البرنامج القيم منذ سنوات عدة، منوهًا بحرص الندوة على البذل والمشاركة في خدمة المجتمع.
وشدد مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد نجاح الحملة بفضل الله تعالى؛ إذ تبرع عشرات المتطوعين الذين أقبلوا وهم سعداء؛ للمساهمة في إنقاذ مَن يحتاجون إلى هذه الدماء من المرضى والمصابين. كما ثمَّن مدير مكتب الندوة جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم برامج الندوة التنموية والإنسانية التي تصب في صالح المجتمع السنغالي.