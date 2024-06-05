"الندوة العالمية" تُنفّذ حملة للتبرع بالدم في السنغال بمشاركة 100 متبرع

وأكد المشرف الطبي على الحملة، الدكتور كمارا، إن هذا العمل النبيل يعد من الصدقة الجارية، والسعي في إنقاذ المحتاجين لهذه الدماء في الحالات الطارئة من الحوادث والعمليات المختلفة. وشكر الندوة على حسن تعاونها في تنفيذ هذا البرنامج القيم منذ سنوات عدة، منوهًا بحرص الندوة على البذل والمشاركة في خدمة المجتمع.