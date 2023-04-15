المدينة المنوّرة.. تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق عمر بن الخطاب

وأوضحت الأمانة أن مشروع الجسر يُعدّ واحدًا من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويساهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع. كما يشكل المشروع أهمية في الربط المحوري لقصر عروة بن الزبير، وكذلك وادي العقيق المبارك.