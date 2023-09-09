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"جامعة المؤسس" تتيح التقديم لبرنامج الدراسات العليا للعام 1446هـ

أطلقت مبادرة جدولة القبول المبكرة
"جامعة المؤسس" تتيح التقديم لبرنامج الدراسات العليا للعام 1446هـ

أتاحت جامعة الملك عبدالعزيز، القبول للدراسات العليا للعام الهجري القادم 1446هـ؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة جدولة القبول المبكرة.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود السلمي أن الإدارة أتاحت فترة التقديم لبرامجها العامة والتنفيذية والمهنية، التي تستهدف سوق العمل.

ولفت الانتباه إلى أن التقديم سيكون متاحًا بدءًا من يوم الخميس 19/ 8/ 1445هـ، ولمدة شهرين متتاليين لبرنامج الدراسات العليا التنفيذية والمهنية، بالإضافة إلى البرنامج العام للدراسات العليا لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، الذي سيتاح التقديم عليه يوم 8/ 6/ 1445هـ ولمدة شهر.

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