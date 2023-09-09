"جامعة المؤسس" تتيح التقديم لبرنامج الدراسات العليا للعام 1446هـ

ولفت الانتباه إلى أن التقديم سيكون متاحًا بدءًا من يوم الخميس 19/ 8/ 1445هـ، ولمدة شهرين متتاليين لبرنامج الدراسات العليا التنفيذية والمهنية، بالإضافة إلى البرنامج العام للدراسات العليا لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، الذي سيتاح التقديم عليه يوم 8/ 6/ 1445هـ ولمدة شهر.