لعدم توافُر الخدمات الطبية والإسعافية.. مواطن يستأجر مركبة وينقل شقيقته المريضة إلى المدينة المنورة

فوجئ مواطن من سكان محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة مساء أمس بتعذُّر تدخُّل مستشفى المحافظة في حالة شقيقته التي تصارع آلام الولادة وهي مريضة ربو، وأنه لا توجد خدمات طبية لإجراء عمليات في المستشفى، فضلاً عن تعذُّر نقلها إلى مستشفيات المدينة المنورة عبر الإسعاف بسبب أنه خارج الخدمة في الوقت الحالي؛ ما دفع المواطن إلى استئجار مركبة مواطن آخر، ونقلها إلى المدينة.
وتفصيلاً، أكد سامي الحربي أن شقيقته كانت تصارع آلام الولادة واتجهوا بها إلى مستشفى وادي الفرع؛ لكونه أقرب مستشفى، وعند الوصول أبلغوهم بأنها تحتاج إلى عملية، وهذا الأمر يتطلب نقلها إلى مستشفى النساء والأطفال في المدينة المنورة، واعتذروا عن عدم نقلها لكون مركبة الإسعاف خارج الخدمة في الوقت الحالي؛ الأمر الذي زاد من معاناتهم بسبب أن شقيقته تعاني مرض الربو.
وقال "الحربي": لم نجد أي اهتمام في هذه الحالة الإنسانية من قِبل المستشفى؛ الأمر الذي دفعنا لاستئجار مركبة مواطن، وتوجهنا بها إلى المدينة المنورة، خلال ذلك ساءت حالة شقيقتي بسبب عدم توافُر الإسعافات الأولية في المركبة، حتى وصلنا إلى المدينة المنورة، وتم إدخالها العناية بالمستشفى.
وأضاف الحربي: اتصلنا على 937 (الخط الساخن بوزارة الصحة)؛ لنجد حلاً، وفوجئنا برسالة مفادها أنه تم إنشاء طلب، وتعمل الجهات المعنية على معالجته حاليًا، وسيتم التعامل مع التذكرة في غضون 72 ساعة.