لعدم توافُر الخدمات الطبية والإسعافية.. مواطن يستأجر مركبة وينقل شقيقته المريضة إلى المدينة المنورة

وتفصيلاً، أكد سامي الحربي أن شقيقته كانت تصارع آلام الولادة واتجهوا بها إلى مستشفى وادي الفرع؛ لكونه أقرب مستشفى، وعند الوصول أبلغوهم بأنها تحتاج إلى عملية، وهذا الأمر يتطلب نقلها إلى مستشفى النساء والأطفال في المدينة المنورة، واعتذروا عن عدم نقلها لكون مركبة الإسعاف خارج الخدمة في الوقت الحالي؛ الأمر الذي زاد من معاناتهم بسبب أن شقيقته تعاني مرض الربو.