"وافي": استثناء التصرف بعقار البيع على الخارطة من ضريبة التصرفات.. محفز للاستثمار

بدوره، بيَّن الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية لمشاريع البيع على الخارطة جاء نتيجة للتعاون المشترك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و"وافي"، وتماشياً مع متطلبات السوق العقاري وتوجهاته لمواءمة العرض والطلب، إذ استثنى هذا التعديل التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخَصٍ لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، شريطة أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.