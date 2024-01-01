أمير الرياض يستقبل فيصل بن سلمان ويستمع لأبرز مبادرات دارة الملك عبدالعزيز

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، يرافقه الأمير خالد بن طلال بن بدر، الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية.