أمير الرياض يستقبل فيصل بن سلمان ويستمع لأبرز مبادرات دارة الملك عبدالعزيز

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، يرافقه الأمير خالد بن طلال بن بدر، الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية.
ورحب الأمير فيصل بن بندر، في بداية الاستقبال بالأمير فيصل بن سلمان ومرافقيه.
واستمع لشرح موجز حول أبرز المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها دارة الملك عبدالعزيز ضمن السياسة التي تنتهجها منذ تأسيسها.
واطلع على أبرز المشروعات ومنظومة الخدمات التي تقدمها مكتبة الملك فهد الوطنية للمستفيدين والزوار، إلى جانب المشروعات العلمية والثقافية التي تدعم حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر.
حضر الاستقبال الأمين العام المكلّف لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر.