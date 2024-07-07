سبقها رصد وتحديد.. أمانة جدة تطيح بعمالة وافدة تحضّر أطعمة فاسدة وتتلف 890 كجم

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: إنه جرى رصد موقع (وحدات سكنية مخصصة للعمالة) بحي العزيزية، بمشاركة "لجنة سكن العمالة الأجنبية"؛ حيث استغلته العمالة لممارسة نشاطها وتحويله إلى مطبخ، لتحضير الأطعمة تمهيدًا لتوزيعها على المطاعم بالنطاق.