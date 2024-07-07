سبقها رصد وتحديد.. أمانة جدة تطيح بعمالة وافدة تحضّر أطعمة فاسدة وتتلف 890 كجم

تمكنت أمانة محافظة جدة من الإطاحة بعمالة وافدة، اتخذت من حي العزيزية سكنًا لها لتحضير المأكولات الفاسدة.
جاء ذلك إثر جولة رقابية سبقها رصد وتحديد الموقع المستهدف؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن ضبط موقع بحي العزيزية "سكن عمالة" يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم ويفتقر للاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف أطعمة قُدرت بنحو 890 كيلوجرامًا.
وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: إنه جرى رصد موقع (وحدات سكنية مخصصة للعمالة) بحي العزيزية، بمشاركة "لجنة سكن العمالة الأجنبية"؛ حيث استغلته العمالة لممارسة نشاطها وتحويله إلى مطبخ، لتحضير الأطعمة تمهيدًا لتوزيعها على المطاعم بالنطاق.
وبيّن "الدقس" أن الموقع يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة؛ ومن أبرزها: مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، محضرة في ظروف سيئة وملوثة؛ حيث جرى رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ وتخزين المواد الغذائية واللحوم.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف كل المضبوطات وإغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبّع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنةً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.