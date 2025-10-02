المغرب: الحكومة تعلن تجاوبها مع مطالب الشباب واستعدادها للحوار

وأضاف أن الحكومة تابعت التطورات المؤسفة التي شهدتها عدد من المدن خلال اليومين الماضيين، واصفًا إياها بـ"التصعيد الخطير" الذي مسّ الأمن والنظام العام، وأسفر عن إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، معربًا عن أسفه لتسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.