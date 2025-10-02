المغرب: الحكومة تعلن تجاوبها مع مطالب الشباب واستعدادها للحوار

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن حكومته تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة: "نؤكد أن الحكومة، عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، تفاعلت مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن استعدادها للحوار حول هذه المطالب المجتمعية في إطار مؤسسي ومنفتح".
وأضاف أن الحكومة تابعت التطورات المؤسفة التي شهدتها عدد من المدن خلال اليومين الماضيين، واصفًا إياها بـ"التصعيد الخطير" الذي مسّ الأمن والنظام العام، وأسفر عن إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، معربًا عن أسفه لتسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.